【Amazon：REGZA サウンドバー】 期間：5月22日0時～6月4日23時59分 Amazonにて、REGZAのサウンドバー「RA-B100」が特別価格で販売されている。期間は6月4日23時59分まで。 本商品は、コンパクトながら左右それぞれにツィーターとフルレンジスピーカーを搭載したサウンドバー。最大100Wのマルチアンプ駆動で、クリアで豊かな音体験を実現す