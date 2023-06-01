ガソリン代の補助について、自民党の小林政調会長は、縮小も含め見直しが必要との認識を示しました。自民党・小林政調会長：170円という水準を、これからもずっと支援し続けていく、全く見直さないというのは現実的ではない、持続可能ではない。中東情勢を受け政府は、1リットル170円程度に抑えるための補助金を出しています。