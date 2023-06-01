兵庫県警本部兵庫県たつの市の住宅でこの家に住む母（74）と娘（52）が遺体で見つかった事件で、県警は21日、遺体を司法解剖した結果、死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表した。県警は何者かに襲われた殺人事件と断定し、たつの署に捜査本部を設置した。住宅内に現金が入ったままの財布が残されていたことも、捜査関係者への取材で判明。県警は強盗目的ではないとみて