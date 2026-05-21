ホンダとマツダが電動化の動きをさらに加速させる新型車を発表しました。ホンダが22日に発売する新型の小型EV「Super-ONE」は、約30分でフル充電でき、1回の充電で274km走ることができます。ホンダは2025年度の決算で、EV事業見直しに関連した損失で上場以来初めて赤字に転落しました。四輪事業の立て直しが急務となる中、2028年には人気車種の「N-BOX」のEVモデルを投入し、経営再建につなげる狙いです。一方、マツダは新型SUV「C