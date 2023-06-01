1992（平成4）年5月22日、新党結成を表明していた細川護熙・前熊本県知事が都内で記者会見し、党の名称を「日本新党」と発表した。政治の抜本改革を訴え、7月の参院選で自身や現東京都知事の小池百合子氏ら4議席を獲得。細川氏は93年8月、非自民党の8党派による連立政権の首相となり、政権交代を実現した。