防衛省防衛研究所の兵頭慎治研究幹事と東大先端科学技術研究センター准教授の小泉悠氏が２１日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアが実施している核使用を想定した軍事演習の意図について議論した。兵頭氏は「核戦力の誇示には、ウクライナや欧米をけん制するほか、国民をつなぎ止める政治的意味もある」と指摘した。小泉氏はロシアが毎年１０月に行ってきた演習を今年は５月に実施した点に触れ、「プーチン氏は変