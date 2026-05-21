沖縄県辺野古沖で船が転覆し、女子高校生ら2人が死亡した事故。転覆前、船長が生徒にハンドルを握らせ、操縦をさせていたことが関係者への取材でわかりました。今年3月、沖縄県名護市の辺野古沖で、修学旅行中の高校生を乗せた2隻の船が転覆した事故。乗船していた、同志社国際高校の生徒・武石知華さんと船長の金井創さんの2人が死亡し、生徒14人がけがをしました。今回の事故では、▼当時、船に引率の教員がいなかったことや、▼