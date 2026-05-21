中東情勢の影響を踏まえ政府が検討している2026年度の補正予算案について、3兆円程度の規模とする方向で調整していることがわかりました。高市総理大臣は、18日に補正予算案の編成を含めた検討を指示したことを明らかにしていますが、政府関係者によりますと、補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入りました。また、使用量が増える7月から9月の電気・ガス料金の支援については、2025年の夏より額を増やす方針です。2025
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