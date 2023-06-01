【曇天男子、晴天女子。】 5月22日 発売 価格：720円 【拡大画像へ】 forcsは、5月22日に出版レーベル「じるみて」より「曇天男子、晴天女子。」の電子単行本を各電子書籍ストアにて配信開始した。価格は720円。 中学生になるまで、ずっとツキのない人生を送ってきた雨沢奏多は、ある日同じ学校の女子生徒を自転車で轢いてしまう。それは、変わり者で有名な隣のクラ