22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円安の6万1530円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては154.14円安。出来高は7981枚となっている。 TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.31ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61530