中国・浙江省蘇州市でネットで購入された45本の傘が使用後にすべて返品される出来事があり、物議を醸している。中国メディアの揚子晩報が20日に報じた。販売業者によると、5月12日に赤い傘45本の注文があり、購入者の受取先は滸墅関中心小学校になっていた。翌日、購入者から「届いた傘のうち5本が破損している」との連絡があったが、業者は多忙のためすぐに返信できなかった。すると15日に購入者が45本すべての返品手続きを行った