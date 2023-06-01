乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが、21日に東京ドームで開催された。9年8ヶ月のグループ活動、そして約3年にわたってキャプテンとしてグループを牽引してきた功労者の集大成となる、愛と涙にあふれたステージとなった。【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波ライブの開幕を告げるOVERTUREでは、3期生から6期生までのメンバーが順番に加入時の制服姿で梅澤のも