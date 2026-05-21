モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠が２０日付で自身のインスタグラムを更新。私服オフショットを公開した。豆の絵文字とともに「＃めるのふく」と投稿。グレーのスエットトップスに黒のボトムス、肩にバッグをかけたカジュアルなコーディネートを披露した。この投稿に「ルーズ感がいいね」「ゆったりした感じが良い」「大人っぽくて可愛い」「カッコ可愛いです」「シンプルコーデかわい」「ダーク系のめるちゃんもいいね