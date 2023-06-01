乃木坂46が21日、東京ドームで「14th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY−3〜梅澤美波卒業コンサート〜」を行った。アンコールに入ると、漆黒のドレスに身を包んだ梅澤が1人でステージに立ち、ありのままの思いを言葉にし、時折涙ぐみながらスピーチを行った。全文は以下の通り。皆さん、改めまして今日1日、本当にありがとうございました。もうすぐ乃木坂46を卒業します。1曲目から青と水色のサイリウムで、私の家族はきっとこの景色を見て