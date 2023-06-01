【UTコレクション「ピーナッツ」（3種類）】 5月22日 発売 価格：各990円 ユニクロは、「ピーナッツ」シリーズのUTコレクションから新たな商品「ピーナッツ エアリズムコットンUT」の販売を5月22日に開始する。3種類がラインナップされており、価格は各990円。オンラインストアでは同日8時15分より販売開始となる。なお、一部店舗では、販売開始日が異なる場