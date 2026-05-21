「すごい印象に残ってるのに……」俳優の横浜流星が、ちょっぴり悲しいエピソードを打ち明けた。横浜流星○横浜流星、メンズ初のDIORジャパンアンバサダーとしてアピール18日、大阪市内で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープンイベントに出席した横浜は、メンズ初のジャパンアンバサダーとして、「ディオールの世界観を、これでもか! と感じられる贅沢な空間」とアピール。自身のスタイリングについても、「袖のデザ