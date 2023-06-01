人気アイドルグループ「乃木坂４６」の３代目キャプテン・梅澤美波（２７）が２１日、東京ドームで卒業コンサートを開催した。この日をもって、９年８か月在籍したグループを卒業した。１９日から始まった東京ドーム３ｄａｙｓ公演のファイナル。グループの結成１４周年を祝う「バースデーライブ」でもあるステージで、キャプテンとして歴史を背負ってきた梅澤は「私にとってのラストステージ、今日は乃木坂人生のすべてをぶつ