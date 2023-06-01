乃木坂４６の梅澤美波（２７）が２１日、東京ドームで卒業コンサートを開催し、プロデューサーを務める秋元康氏やファンへ感謝の思いを伝えた。アンコールのスピーチで「私の乃木坂４６人生の宝で言ったら、こことの人との出会いでした」と吐露。最初にスタッフへの感謝を口にし「私は乃木坂４６に関わってくれるスタッフさんのこと大好きで、そんなスタッフさんたちから信頼がほしかったです。愛と信頼を受けることがどれだけ