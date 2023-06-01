乃木坂４６の梅澤美波（２７）が２１日、東京ドームで卒業コンサートを開催した。２０１６年９月４日に３期生として加入し、２３年からは３代目キャプテンも務めたグループの功労者。３５４６日の思い出を巡らせながら、全２９曲で集大成を飾った。冒頭から感情を抑えることができなかった。ドーム上空から一人で気球に乗って登場し、ファンが驚がくする中、梅澤の目には大粒の涙が。自身のカラーである青と水色のサイリウムで