21日、「ウルトラマン」などの特撮番組を製作している株式会社円谷プロダクション（円谷プロ）はプレスリリースにて「76年書面に関する利用権不存在確認訴訟の勝訴判決について」という文書を発表した。 これは円谷プロが、長年に渡り争ってきた「初期ウルトラマンシリーズの日本国外利用権」に関する裁判で、プレスリリースによると「当社（円谷プロ）の主張が全面的に認められる勝訴判決」という結果となっ