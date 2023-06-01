Superflyが、Mrs. GREEN APPLEの「僕のこと」をカバーしたライブ音源の配信をスタートした。【動画】Superfly、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」カバーのライブ映像同音源は、6月24日に発売される全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』の映像作品およびライブ音源からの先行配信曲。発売日まで毎週金曜に1曲ずつ先行配信していくリリースカウントダウンの一環で、先週配信されたONE OK ROCK「Wherever