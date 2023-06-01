乃木坂46梅澤美波（27）の卒業コンサートが21日、「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の3日目公演として東京ドームで行われた。アンコールに入る前、梅澤がグループのオーディションを受けるきっかけとなった憧れの大先輩、1期生白石麻衣（33）からのメッセージが音声で届いた。「美波は丁寧に、そしてしっかりと接してくれた後輩でした。なので、在籍中は正直、私たちに気遣って一歩引いているなという印象です」と話し、「乃木坂46が好