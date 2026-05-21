現地時間20日、イスタンブールのベシクタシュ・パークで開催されたヨーロッパリーグ決勝は、アストン・ヴィラが3-0でフライブルクに勝利。前半から2点を奪い、58分にはMFモーガン・ロジャーズが3点目を決め、試合を決定的なものにした。1982年のチャンピオンズカップ（現CL）優勝以来、アストン・ヴィラは44年ぶりの欧州主要タイトルを獲得。この歴史的な瞬間、熱狂するサポーターの中で、ウィリアム王子も一人のヴィラファンとな