バルセロナは新たなFWを探している。FCバルセロナは今夏退団するFWロベルト・レヴァンドフスキの後継者を探しており、その最有力候補として名前が挙がっているのがアトレティコ・マドリード所属のFWフリアン・アルバレスのようだ。クラブのスポーツディレクターを務めるデコ氏も、リーグ優勝祝賀イベント後の取材で同選手に関する質問を受けている。『MARCA』が報じた。デコ氏は、アルバレス獲得の可能性について問われると、「誰