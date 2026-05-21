今週末の試合でレアル・マドリードを退団するダニ・カルバハル。キャプテンの退団は現地でも話題を呼んでいるが、監督のアルバロ・アルベロアとの関係はやはり好ましいものではないのかもしれない。カルバハルは退団に際し、チームメイトやコーチングスタッフ、トップチームを支えるクラブスタッフらを招待した送別ディナーを企画。しかし、その招待者リストの中に、アルベロアの名前が含まれていなかったことが波紋を広げている。