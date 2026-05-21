おととい、兵庫県たつの市の住宅で死亡しているのが見つかった田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）。捜査関係者によりますと、2人とも遺体の首から上半身にかけて複数の刺し傷があったほか、玄関の外にも血の跡が残っていたということです。また、住宅には現金の入った財布が残されていたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察はきょう、司法解剖の結果から2人は他殺と断定し、殺人容疑で捜査しています。