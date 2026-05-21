国際司法裁判所が入る建物＝4月、オランダ・ハーグ（共同）【ブリュッセル共同】国際司法裁判所（ICJ、岩沢雄司所長）は21日、労働者のストライキ権が国際労働機関（ILO）条約で保護されているとの見解を、勧告的意見で示した。条約の解釈を巡り労使間の対立が続いてきたことを受け、ILOが2023年11月に、見解を示すようICJに求めていた。ILO第87号条約は、労働者の結社の自由や団結する権利を保障している。だが条文では「スト