日本テレビ『news zero』で3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する「巨人軍監督日記」が21日に放送。阿部監督は、4月終盤から5月にかけて、4カード連続負け越しと苦しんだ期間を振り返りました。巨人はゴールデンウィークの大型9連戦で3勝6敗。リーグ唯一となる負け越しを喫すると、広島・阪神・ヤクルト・中日に4カード連続の負け越しとなり、一時4位に転落しました。実は就任3年目