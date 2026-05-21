アメリカの半導体大手エヌビディアが20日に発表した、2026年4月までの3カ月間の決算は、売上高、純利益ともに四半期として過去最高を更新しました。エヌビディアの発表によりますと、2026年2月から4月までの売上高は前の年と比べて85％増の816億ドル、日本円で約12兆9600億円となりました。純利益は約3.1倍の583億ドル、日本円で約9兆2600億円で、いずれも四半期として過去最高を記録しました。AI関連の半導体需要が拡大し、データ