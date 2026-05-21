奈良競輪場のF2「Kドリ杯京つつじ賞in奈良」は2日目を終えた。ガールズ予選6R。松井優佳（27＝大阪）は逃げて2着だった。前とやや車間を空けた4番手から打鐘で一気に先頭へ。番手にハマった石井貴子に差されたが、しっかり自力を発揮した。「以前ほど自力にこだわりはなくて、流れの中で（捲りに）構えても、と思っています。33バンクは自力の方がいいかなと。濃いメンバーで2着に残れた」ホッとした様子だが、大舞台で好