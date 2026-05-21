女優の中条あやみが２１日付で自身のインスタグラムを更新。ＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」で共演する女優の井川遥とのツーショットを公開した。「＠ｔａｇｕｓａｒｉ＿ｔｂｓ５話では田鎖さんを置いて詩織は晴子さんとご飯に行くのですが、本当に井川さんがご飯に一緒に行ってくださる日が来るなんてウキウキるんるんデート気分な私でした」と投稿。モノクロ写真で同じポーズを決める姿や、頭を寄せて並んで立つ様子を披露