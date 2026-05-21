兵庫県たつの市の住宅で見つかった母親と娘の遺体について、兵庫県警は司法解剖の結果、２人の死因は首を刺されたことによる「失血死」と「出血性ショック死」で、何者かに殺害されたと断定し捜査本部を設置しました。また、母娘が死亡したのは今月１３日ごろと推定されたということです。 １９日午前１０時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）が死亡しているのを安否確認
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