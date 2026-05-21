ボートレース下関の4日間シリーズ「ミッドナイトボートレース1st楽天銀行賞」は初日を終えた。ドリーム戦は君島秀三（45＝滋賀）が逃げて勝利。全艇ゼロ台のスリット合戦をインからソツのないターンで制した。前半後は「ペラは完全に叩き変えた。大野選手に伸びられることはなかったし、直線は問題ないと思う。重いなりにターンの抜けも悪くなかった」と前節の優勝エンジンを駆る大野にも引けを取らない足に仕上がっていた