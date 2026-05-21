日本テレビ系「おしゃれクリップ」の次回５月２４日放送の予告が公式サイトで公開され、「突然表舞台より姿を消してから７年…空白の時間、一体何をしていたのか？」というメッセージとともに、モデルでタレントの吉川ひなの（４６）の登場が告知された。ひなのは１２歳でデビューし、モデル・タレントとしてすぐにブレーク。１０代で芸能界を席巻した。１９９７年、歌手デビューをプロデュースした藤井フミヤは当時、「よくで