ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関１ｓｔ楽天銀行賞」が２１日、開幕した。大野芳顕（４１＝福岡）は前半４Ｒ、４コースから二番差し。３着に終わったがバック追い上げ君島秀三と激しい２番手争いを繰り広げた。大外進入の後半１０Ｒもバック５番手から道中追い上げ加藤高史、井上茂を抜き３着、２走とも舟券に絡んだ。「もらった状態だと伸びに寄り過ぎ。ピット離れに不安があったのでペラは叩き変えた。パ