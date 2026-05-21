スノーボード女子ビッグエアでミラノ・コルティナ五輪金メダリストの村瀬心椛（２１）が驚きのモデル姿を披露し、反響を呼んだ。ファッションブランド「カルバン・クライン」のデニムコーデの美麗ショットを公開。雰囲気激変の姿にコメント欄などには「凄く可愛くクールで素敵」、「写真集あるかも！？」、「めっちゃカッコいいです」、「バイクお似合いです」、「可愛すぎて辛い」、「誰かと思ったらここもさん、モデルさんじ