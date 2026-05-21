7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』の場面写真12点が公開された。 参考：山粼賢人と山田裕貴が激突『キングダム 魂の決戦』新予告＆本ポスター公開 本作は、原泰久による同名コミックを実写映画化した『キングダム』シリーズの第5弾。原作屈指の人気エピソード「合従軍編」が描かれる。楚、趙、魏、韓、燕、斉の六国が結成した“合従軍”が秦国に攻め込み、秦は絶体絶命の危機に直面