２１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）の敵地・パドレス戦に１か月ぶりの二刀流となる「１番・投手、指名打者」でフル出場。打っては１回表先頭の１打席目に初球を中堅右に運ぶ先制の８号先制ソロを放つと、投げても５回８８球で３安打無失点に抑える好投を見せて、４勝目を挙げたことを報じた。先発投手が先頭打者の初球