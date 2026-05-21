イスラエル軍が支援物資を載せてパレスチナ自治区・ガザに向かっていた船を拿捕し、活動家400人以上を拘束しました。その後、イスラエル治安相が結束バンドで縛られた活動家らをあざ笑う様子をSNSに投稿し、国内外から批判が噴出しています。活動家の女性「Free Palestine！（パレスチナを解放せよ！）」「パレスチナを解放せよ」と叫んだ直後、押し倒される女性。これは、イスラエルの極右政党の党首・ベングビール国家治安