去年、特殊詐欺のかけ子として働かせるため、当時22歳の女性をカンボジアに入国させ誘拐したとして、福岡市の25歳の男が警察に逮捕されました。国外移送目的誘拐などの疑いで逮捕されたのは、福岡市の無職・武藤伊吹容疑者（25）です。警察によりますと、武藤容疑者は去年3月から6月ごろ、茨城県つくば市の当時22歳の女性に対し、特殊詐欺のかけ子として働かせる目的で「1か月で500万円稼いだ人もいる」などと勧誘し、さらに去年8