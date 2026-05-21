ポルトは21日、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの今シーズン限りでの退団を発表した。現在41歳のチアゴ・シウヴァは、今冬の移籍市場でポルトに加入。半シーズンの在籍期間ながら、公式戦14試合に出場し、チームの4シーズンぶり通算31回目のプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）優勝に貢献した。契約には1年間の契約延長オプションが付帯されていたが、行使されず、今シーズン限りでの退団が決定。チアゴ・シウヴァはクラブ