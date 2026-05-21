俳優で歌手の中村雅俊と俳優の秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子が２１日、東京都武蔵野市で開かれた「Ｔｈｅ５１ｓｔＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ俺たちの旅スペシャルコンサート〜まだまだ旅は終わらない〜」の合同取材会に出席した。青春ドラマの名作「俺たちの旅」の５０周年を記念して昨年９月と今年１月に開催されたコンサートの再演で、今回はグズ六（秋野）の妻・紀子役を演じた上村がスペシャルゲストで出演す