タレントの菊地亜美（35）が21日、自身のインスタグラムを更新し、家族でロサンゼルスを訪れたことを報告した。菊地は「家族でLAに行ってきました一週間行ったのに、まだまだいたいくらい楽しかった」とつづり、ドジャースタジアムでユニホームを着た家族写真などを投稿。「次女がまだ小さいので野球観戦は難しいかなぁ?と話してたのですが、大谷翔平選手の先発の日とたまたま被り、こんな日はもうないと思いドジャースタ