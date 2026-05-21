ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、海外ロケでの衝撃体験を語った。バンドは96年、「旅人よ〜TheLongestJourney」をリリース。お笑いコンビ「猿岩石」への応援ソングとして、作られた。有吉弘行が組んでいたことで知られる同コンビは当時、「進め！電波少年」の人気企画「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」に挑戦