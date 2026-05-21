【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２０日、台湾への武器売却を巡り、頼清徳（ライチンドォー）総統との直接対話に再び言及した。記者団が頼氏に電話するか質問したのに対し、「彼と話す。私は誰とでも話す」と述べた。１９７９年の米台断交後、現職の米大統領と台湾総統が直接対話した例はなく、実行すれば中国の反発は必至だ。トランプ政権は総額約１４０億ドル（約２兆２０００億円）に上る新たな台湾への武