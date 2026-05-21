ボートレース下関の4日間シリーズ「ミッドナイトボートレース1st楽天銀行賞」は初日を終えた。大橋純一郎（45＝静岡）は初日3R、大外からブイ際を突いてバック好位置。2Mも的確に立ち回って2着発進を決めた。短期決戦の滑り出しとしては上々だ。「伸びも悪くないし、出足も悪くないと思う。いいエンジンだと思う」。最後の言葉に「多分」と付け加えて笑ったが、手応えは良さそうだ。7月からは3期ぶりのA1復帰も決めており「