「バレーボール女子・日本代表紅白戦」（２１日、千葉ポートアリーナ）今夏のネーションズリーグや、２８年ロサンゼルス五輪切符がかかるアジア選手権（８月、中国）に向けた強化の一環として行われた。主将の石川真佑と佐藤淑乃ら主な主力は同じコートで起用しながら、代表登録メンバーを頻繁に交代させ、これまでの合宿の成果を確認した。紅白戦は１８日に代々木体育館で行われた第１戦に続いて２回目で、フェルハト・アク