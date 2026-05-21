メ～テレ（名古屋テレビ） 21日夕方、愛知県春日井市の国道で、逆走したとみられる軽乗用車が乗用車と正面衝突しました。男女4人がけがをして救急搬送されています。 消防によりますと、21日午後4時半ごろ、春日井市西尾町の国道19号で、「逆走してきた車と正面衝突した」と事故の当事者から119番通報がありました。名古屋方面に向かっていた乗用車が道路を逆走してきた軽乗用車と衝突したとみられています。 こ