メ～テレ（名古屋テレビ） 21日夕方、愛知県一宮市の東海北陸自動車道でトラックが横転する事故がありました。 消防によりますと、21日午後5時20分ごろ、愛知県一宮市の東海北陸自動車道一宮木曽川インターチェンジ付近の上り線で「車2台の事故、軽トラックが横転した」との119番通報が目撃者からありました。 横転した車内には運転手の男性が一時、閉じ込められましたが、自力で脱出しました。男性はその