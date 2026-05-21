【女子旅プレス＝2026/05/21】東京・有楽町のYURAKUCHO MUSEUMで「可愛いだけじゃない！？ピングー展」が、2026年7月10日（金）から9月6日（日）まで開催。“遊園地”をテーマにした体験型エキシビションで、実際の制作で使われた貴重なクレイモデルや資料の展示、「ピングーの家」を再現したフォトスポットが登場する。【写真】「可愛いだけじゃない！？ピングー展」展示イメージ◆“遊園地”をテーマにした体験型展示「ピングー